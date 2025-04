The Accountant 2 da domani al cinema

Christian Wolff ( Ben Affleck ) ha un talento per la risoluzione di problemi complessi. Quando una sua vecchia conoscenza viene assassinata, lasciando un messaggio criptico che chiede di "trovare il commercialista", Wolff è costretto a risolvere il caso. Rendendosi conto che sono necessarie misure più estreme, Wolff chiede aiuto al fratello Brax ( Jon Bernthal ), che non vede da diverso tempo e che è un tipo estremamente letale. In collaborazione con il vicedirettore del Tesoro statunitense Marybeth Medina ( Cynthia Addai-Robinson ), scoprono una cospirazione mortale, diventando bersagli di una spietata rete di assassini disposti a tutto pur di mantenere sepolti i propri segreti.

The Accountant 2, sequel del successo del 2016 The Accountant, riunisce il regista Gavin O'Connor, lo sceneggiatore Bill Dubuque, i produttori Lynette Howell Taylor e Mark Williams, e vede protagonisti Ben Affleck, Jon Bernthal, Cynthia Addai-Robinson e J.K. Simmons. Del film fanno parte anche Daniella Pineda e Allison Robertson. Affleck è anche produttore di The Accountant 2. O'Connor, Scott LaStaiti, Jamie Patricof, Matt Damon, Michael Joe, Kevin Halloran, Dani Bernfeld e Alison Winter sono stati i produttori esecutivi. Dietro la macchina da presa, O'Connor ha collaborato con il direttore della fotografia Seamus McGarvey, la scenografa Jade Healy, il montatore Richard Pearson e la costumista Isis Mussenden. Le musiche sono di Bryce Dessner. Amazon MGM Studios presenta, The Accountant 2, una produzione Artists Equity, una produzione 51 Entertainment/Zero Gravity Management, una produzione Film Tribe in un film di Gavin O'Connor. Il film sarà distribuito a livello internazionale da Warner Bros. Pictures a partire dal 24 aprile 2025.