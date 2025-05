David di Donatello 2025: i vincitori della 70esima edizione

La 70ª edizione dei David di Donatello, tenutasi il 7 maggio 2025 presso gli Studi di Cinecittà a Roma e trasmessa in diretta su Rai 1, ha celebrato l'eccellenza del cinema italiano. La serata, condotta da Elena Sofia Ricci e Mika, ha visto il trionfo di Vermiglio di Maura Delpero, che ha conquistato sette premi, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura Originale. Questo successo ha segnato un momento storico, poiché Delpero è diventata la prima donna a ricevere il premio per la Miglior Regia.

Tra gli altri riconoscimenti, L'arte della gioia di Valeria Golino ha ottenuto tre premi, inclusi Miglior Attrice Protagonista per Tecla Insolia e Miglior Attrice Non Protagonista per Valeria Bruni Tedeschi. Elio Germano è stato premiato come Miglior Attore Protagonista per Berlinguer - La grande ambizione, mentre Francesco Di Leva ha ricevuto il premio come Miglior Attore Non Protagonista per Familia. Il David Speciale è stato assegnato a personalità di spicco come Pupi Avati (alla carriera), Ornella Muti, Timothée Chalamet e Giuseppe Tornatore.

MIGLIOR FILM

Vermiglio – Prodotto da Francesca Andreoli, Leonardo Guerra Seràgnoli, Santiago Fondevila Sancet, Maura Delpero per Cinedora, con Rai Cinema, in collaborazione con Charades (coproduzione con la Francia), Versus (coproduzione con il Belgio) per la regia di Maura Delpero



MIGLIOR REGIA

Maura Delpero per Vermiglio



MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Margherita Vicario per Gloria!

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Maura Delpero per Vermiglio

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli, Stefano Sardo per L’arte della gioia

MIGLIOR PRODUTTORE

Francesca Andreoli, Leonardo Guerra Seràgnoli, Santiago Fondevila Sancet, Maura Delpero per Cinedora, con Rai Cinema, in collaborazione con Charades (coproduzione con la Francia), Versus (coproduzione con il Belgio) per Vermiglio



MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Tecla Insolia per L’arte della gioia

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Elio Germano per Berlinguer - La grande ambizione



MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valeria Bruni Tedeschi per L’arte della gioia



MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Francesco Di Leva per Familia

MIGLIOR CASTING

Stefania Rodà, Maurilio Mangano per Vermiglio



MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Mikhail Krichman per Vermiglio



MIGLIORE COMPOSITORE

Margherita Vicario, Davide Pavanello per Gloria!



MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

Aria! - Musica e testi di Margherita Vicario, Davide Pavanello, Edwyn Clark Roberts, Andrea Bonomo, Gianluigi Fazio interpretata da Margherita Vicario per Gloria!



MIGLIORE SCENOGRAFIA

Scenografia: Tonino Zera – Arredamento: Maria Grazia Schirripa, Carlotta Desmann per Le déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta



MIGLIORI COSTUMI

Massimo Cantini Parrini per Le déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

MIGLIOR TRUCCO

Trucco: Alessandra Vita – Prostetico: Valentina Visintin per Le déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta



MIGLIOR ACCONCIATURA

Aldo Signoretti, Domingo Santoro per Le déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta



MIGLIORE MONTAGGIO

Jacopo Quadri per Berlinguer - La grande ambizione



MIGLIOR SUONO

Presa diretta: Dana Farzanehpour – Montaggio del suono: Hervé Guyader – Creazioni suoni: Hervé Guyader – Mix: Emmanuel De Boissieu per Vermiglio!



MIGLIORI EFFETTI VISIVI - VFX

Supervisore VFX: Victor Perez per Napoli – New York



MIGLIOR DOCUMENTARIO - PREMIO DAVID CECILIA MANGINI

Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi



DAVID GIOVANI

Napoli – New York per la regia di Gabriele Salvatores

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Domenica sera di Matteo Tortone



MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Anora di Sean Baker - Universal Pictures International Italy



DAVID DELLO SPETTATORE

Diamanti per la regia di Ferzan Özpetek



DAVID ALLA CARRIERA

Pupi Avati

DAVID SPECIALE

Ornella Muti

Timothée Chalamet

PREMIO SPECIALE CINECITTÀ DAVID 70

Giuseppe Tornatore