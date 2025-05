Colpi d'Amore: da oggi al cinema la rom-com action con Ke Huy Quan

Dopo il ritorno alla ribalta con l'Oscar per Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan arriva al cinema dall'8 maggio con Colpi d'Amore ( leggi la recensione su Cinefilos.it ), distribuito da Universal Pictures. Nel film, Ke interpreta Marvin, un agente immobiliare dalle fattezze rassicuranti che si scopre essere molto di più.

"Quando ho letto la sceneggiatura non pensavo si fossero rivolti alla persona giusta - ha raccontato Ke, riferendosi al fatto che il protagonista è un esperto di arti marziali - Poi ho capito che stavano cercando di costruire un eroe action un po' diverso rispetto agli stereotipi del genere. Un eroe che non sembra un tipo tosto alla vista ma che all'occorrenza diventa davvero letale. Ero intrigato da questa idea e quando ho accettato, abbiamo fatto degli aggiustamenti per rendere Marvin più simile a me, avevo molte idee su come aggiungere o togliere dettagli al film e sono felice che poi è diventato una serie di omaggi al cinema classico di Hong Kong che io amavo molto vedere da piccolo."

Uno dei momenti migliori del film è senza dubbio il dialogo di Marvin con Cliff, suo mentore, interpretato da Sean Astin che, tanti anni fa, ha recitato ne I Goonies con Ke. "Dividere lo schermo con lui, dopo così tanti anni, è stato incredibile - ha raccontato l'attore - Da quando sono tornato (nel business) lui è stato sempre così tanto felice per me, quindi sentirgli dire 'Sono fiero di te' è stato speciale (...) È un piccolo omaggio ai fan dei Goonies in giro per il mondo."

Diretto da Jonathan Eusebio, regista esordiente, Colpi d'Amore vede nel cast un altro premio Oscar, Ariana DeBose. Com'è stato per un regista al primo film dirigere due premi Oscar? Lo abbiamo chiesto al diretto interessato: "È stato eccitante e divertente, però ero anche nervoso perché sono un regista esordiente alle prese con due Premi Oscar! Ma non potevo chiedere un cast più collaborativo e di supporto. Ho sentito questa collaborazione come un progetto davvero molto molto gratificante."