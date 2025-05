Tom Cruis mania su SKY, in attesa dell'uscita al cinema di Mission: Impossible - The Final Reckoning

Sky Cinema accende i riflettori sulla carriera di Tom Cruise in occasione dell’uscita sala di MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING (dal 22 maggio al cinema) in cui la superstar torna a vestire i panni dell’agente Ethan Hunt: da sabato 17 a domenica 25 maggio su Sky Cinema Collection , 16 imperdibili titoli della filmografia dell’attore.

La collezione raccoglie i più grandi successi di Tom Cruise, tra cui i primi sei capiti della saga dell’agente segreto Hunt: MISSION: IMPOSSIBLE, MISSION: IMPOSSIBLE II, MISSION: IMPOSSIBLE III, MISSION: IMPOSSIBLE – PROTOCOLLO FANTASMA, MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION,MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT. In ciascun capitolo Tom Cruise, alle prese con missioni e stunt sempre più impossibili, è affiancato da un grande cast, come Simon Pegg, Ving Rhames e Rebecca Ferguson, ed è diretto da registi di fama internazionale quali Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Christopher McQuarrie e Brad Bird.

Tra gli altri grandi successi di Cruise, invece, possiamo trovare: l’inossidabile TOP GUN, vincitore dell’Oscar e del Golden Globe per la migliore canzone; il capolavoro di Stanley Kubrick EYES WIDE SHUT con l’allora moglie Nicole Kidman; l’action tratto da una storia vera BARRY SEAL - UNA STORIA AMERICANA con Domhnall Gleeson; biopic vincitore di 2 Oscar diretto da Oliver Stone NATO IL QUATTRO LUGLIO, per cui Cruise era stato nominato dall’Academy; l’avventuroso LA MUMMIA con Sofia Boutella e Russell Crowe; le due pellicole fantascientifiche LA GUERRA DEI MONDI con Dakota Fanning e Tim Robbins, e OBLIVION con Morgan Freeman e Olga Kurylenko; e gli action nati dalla penna di Lee Child con protagonista un ex ufficiale che utilizza metodi non convenzionali per arrivare alla verità: JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA e JACK REACHER - PUNTO DI NON RITORNO.