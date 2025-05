Emilia Pérez arriva su SKY e NOW

Arriva in prima TV su Sky Cinema l’attesissimo film musicale vincitore di due premi Oscar Emilia Pérez , in onda lunedì 19 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2024, EMILIA PÉREZ ha conquistato il Premio della Giuria e il Premio per la Migliore Interpretazione Femminile assegnato collettivamente alle protagoniste. Agli Oscar® 2025 ha ottenuto due statuette: Miglior Attrice Non Protagonista a Zoë Saldaña per la sua intensa interpretazione di Rita e Miglior Canzone Originale per “El Mal”, firmata da Camille e Clément Ducol.

Girato interamente in studio a Parigi con ambientazione messicana, il film è una produzione Why Not Productions, Page 114, Pathé, France 2 Cinéma e France 3 Cinéma, distribuito in Italia da Lucky Red.

Nel cast troviamo Zoe Saldaña nel ruolo di Rita, un’avvocatessa idealista ma disillusa, Karla Sofía Gascón che interpreta Manitas, boss del narcotraffico che si trasforma in Emilia, la donna che ha sempre sognato di essere, e Selena Gomez nei panni di Jessi, moglie e madre in cerca della propria indipendenza.

Opera originale che fonde melodramma, noir e musical in un’esperienza cinematografica e musicale fuori dagli schemi, EMILIA PÉREZ è una riflessione moderna su identità, trasformazione, giustizia e rinascita, guidata dalla visione autoriale di Jacques Audiard e accompagnata da una potente colonna sonora.

La trama del film

Rita è un avvocato al servizio di un grande studio, più interessato a scagionare i criminali che a consegnarli alla giustizia. Un giorno riceve un'offerta del tutto inaspettata: aiutare un potente boss del cartello messicano della droga a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. L’uomo ha in mente di attuare il progetto su cui lavora da anni: diventare la donna che ha sempre sognato di essere. Insoddisfatta del suo lavoro, Rita decide di accettare l’incarico, ignara del fatto che questa scelta cambierà per sempre la vita di molti.