Mission: Impossible - The Final Reckoning: il gran finale della saga con Tom Cruise arriva al cinema

Il conto alla rovescia è finito: Mission: Impossible - The Final Reckoning arriva nelle sale italiane dal 22 maggio , distribuito da Eagle Pictures . L’attesissimo capitolo conclusivo della celebre saga action vede ancora una volta Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt , pronto a sfidare i suoi limiti in un’ultima, adrenalinica missione.

Accanto a lui torna il team storico della IMF con Ving Rhames, Simon Pegg e Rebecca Ferguson, mentre Hayley Atwell, introdotta nel precedente capitolo Dead Reckoning, conferma il suo ruolo chiave nell’intreccio. Il cast si arricchisce con volti noti e nuovi ingressi, tra cui Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Angela Bassett, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Tramell Tillman, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Mark Gatiss, Lucy Tulugarjuk e il ritorno di Rolf Saxon, presente già nel primo film del 1996.

Diretto ancora una volta da Christopher McQuarrie, regista e co-sceneggiatore degli ultimi episodi della saga, The Final Reckoning promette un mix esplosivo di azione, suspense e spettacolari sequenze girate in location mozzafiato. Il film si propone non solo come la chiusura della narrazione iniziata con Dead Reckoning – Parte Uno, ma come la degna conclusione di un’intera epopea cinematografica che ha ridefinito lo standard dei blockbuster d’azione.

L’uscita di The Final Reckoning rappresenta un evento imperdibile per i fan di lunga data e per chi ama il cinema d’azione puro. Ethan Hunt è pronto a chiudere i conti. E voi?