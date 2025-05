Material Love: il trailer del nuovo film di Celine Song con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal

Material Love è il nuovo film diretto da Celine Song , regista candidata all’Oscar per Past Lives, che torna con una commedia romantica sofisticata e moderna. Il trailer ufficiale, appena rilasciato, offre un primo sguardo su questa storia ambientata a New York, che esplora le complessità dell’amore contemporaneo attraverso il personaggio di Lucy, interpretata da Dakota Johnson .

Lucy è una matchmaker di successo, abile nel creare coppie perfette per gli altri, ma la sua vita sentimentale è tutt’altro che semplice. Si trova divisa tra Harry (interpretato da Pedro Pascal), un affascinante e ricco scapolo che sembra incarnare l’uomo ideale, e John (interpretato da Chris Evans), il suo ex fidanzato, un attore in difficoltà che riappare improvvisamente nella sua vita. Il film mette in scena un triangolo amoroso che sfida le convenzioni del genere, offrendo una riflessione profonda sulle scelte di cuore e sull’autenticità dei sentimenti.

Material Love è prodotto da A24, nota per il suo approccio innovativo al cinema, e sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures a partire dal 4 settembre 2025. Il film promette di essere uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell’autunno, grazie alla combinazione di una regia sensibile, una sceneggiatura brillante e un cast di alto livello.

Il trailer, accompagnato da una colonna sonora originale dei Japanese Breakfast, suggerisce un mix di romanticismo, ironia e introspezione, elementi che hanno già caratterizzato il successo di Past Lives. Con Material Love, Celine Song conferma la sua capacità di raccontare le sfumature dell’amore con uno sguardo unico e contemporaneo.