Mission: Impossible – The Final Reckoning è l’ ottavo film della celebre saga action con Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Con un titolo che suona come una resa dei conti definitiva, questo capitolo promette spettacolarità e tensione, ma anche una chiusura emotiva e adrenalinica per i fan. Dietro le quinte, però, si celano una serie di aneddoti e dettagli sorprendenti che meritano di essere scoperti. Ecco sei curiosità che forse non conoscevi.

1. Hayley Atwell ha girato una scena d’azione all’ottavo mese di gravidanza

L’attrice britannica, new entry nella saga nel ruolo dell’agente Grace, ha rivelato di aver completato una scena di combattimento avanzato mentre era incinta di otto mesi e mezzo. Una prova straordinaria di resistenza e impegno fisico, che testimonia il livello di dedizione richiesto sul set.

2. Tom Cruise sfida la gravità: una scena in volo rovesciato su un biplano

Conosciuto per eseguire personalmente le sue scene più pericolose, Tom Cruise si è spinto oltre: per The Final Reckoning ha girato una sequenza in cui vola aggrappato alle ali di un biplano… mentre l’aereo è capovolto! Il pilota è stato rimosso digitalmente in post-produzione per esaltare l’effetto.

3. Un budget da record: quasi 400 milioni di dollari

Il film ha richiesto uno dei budget più alti mai destinati a un’opera cinematografica: si parla di circa 400 milioni di dollari. Costi giustificati da location spettacolari, scene d’azione complesse e ritardi legati a pandemia e scioperi del settore.

4. Un omaggio videoludico a Uncharted 2

Una delle scene chiave del film sembra citare direttamente una sequenza iconica del videogame Uncharted 2: Among Thieves. Il co-regista del gioco ha confermato la somiglianza, definendola "una forma sincera di ammirazione".

5. Il nemico finale è un’IA ribelle: l’Entità

La minaccia in The Final Reckoning non è un villain in carne e ossa, ma una pericolosa intelligenza artificiale nota come “Entità”. Capace di eludere i sistemi informatici globali, l’IA rappresenta un pericolo senza precedenti per il team di Ethan Hunt, che deve recuperare il suo codice sorgente in una missione sottomarina ad alto rischio.

6. Un finale aperto… alla Cruise

Nonostante il titolo lasci intendere una conclusione definitiva, il finale del film resta ambiguo. Tom Cruise, dal canto suo, ha dichiarato di voler continuare a fare film “anche oltre i 100 anni”, lasciando uno spiraglio per ulteriori avventure dell’agente segreto più instancabile del cinema.