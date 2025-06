Karate Kid: Legends al cinema da domani

Da domani al cinema Karate Kid: Legends, il nuovo film Sony Pictures diretto da Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World) con una sceneggiatura di Rob Lieber (Peter Rabbit). Nel cast oltre a Jackie Chan e Ralph Macchio (Karate Kid) anche Ben Wang (American Born Chinese), Joshua Jackson (Dawson's Creek, Doctor Odyssey), Sadie Stanley (Kim Possible) e Ming-Na Wen (Mulan, Agents of S.H.I.E.L.D., The Mandalorian).