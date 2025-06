Il premio Oscar Danny Boyle a Roma per una masterclass alla Casa del Cinema

Giovedì 12 giugno alle ore 12, Danny Boyle sarà protagonista di una masterclass presso la Casa del Cinema, organizzata da Fondazione Cinema per Roma e Sony Pictures e introdotta da Paola Malanga, Direttrice Artistica della Fondazione e della Festa del Cinema di Roma.

Il cineasta britannico ripercorrerà con il pubblico la sua straordinaria carriera che l’ha visto regista di film come The Millionaire, vincitore di otto premio Oscar® fra cui Miglior film e Miglior regia, e di altri acclamati successi globali fra cui Trainspotting, The Beach, 127 ore e Yesterday.

L’accesso alla masterclass è gratuito fino a esaurimento posti disponibili, previo ritiro del coupon che sarà distribuito giovedì 12 giugno, a partire dalle ore 11.30, presso la biglietteria della Casa del Cinema.

28 anni dopo, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, arriva nelle sale italiane il 18 giugno.