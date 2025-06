Presence: trailer del nuovo film in arrivo al cinema di Steven Soderbergh

Lucky Red ha svelato via Cinefilos.it il trailer italiano di Presence , l’atteso film di Steven Soderbergh in arrivo nelle sale dal 24 luglio.

Scritto da David Koepp, Presence è interpretato da un cast che mescola volti affermati con attori emergenti: sul grande schermo vedremo Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang, Eddy Maday, West Mulholland e Julia Fox.

Il pluripremiato regista Steven Soderbergh, che ha esordito con la Palma d’Oro a Cannes Sesso, bugie e videotape e ha poi diretto commedie entrate nell’immaginario collettivo (Magic Mike e la trilogia di Ocean’s) e film di enorme successo (Erin Brockovich - Forte come la verità e Traffic) torna al cinema con un thriller soprannaturale, interamente girato in un’unica location.

Presence è una ghost story che fa vivere allo spettatore un’esperienza unica e impressionante. Rebecca (Lucy Liu), assieme al marito Chris (Chris Sullivan) e ai figli adolescenti Tyler (Eddy Maday) e Chloe (Callina Liang), si trasferisce in una bella villetta in periferia. Chloe è ancora sconvolta dalla perdita della sua migliore amica, morta per overdose poco tempo prima. Tyler invece è all’apice del successo: campione di nuoto, sta diventando molto popolare all’interno della nuova scuola. Rebecca spera che il trasferimento aiuti Tyler ad ottenere risultati sempre migliori e Chloe a superare il lutto. Un giorno però Chloe si accorge che nella sua camera sono stati spostati dei quaderni su cui stava studiando, anche se nessuno è entrato a riordinare. Percepisce anche una presenza, un’entità che la sorveglia e di cui in qualche modo sente le emozioni. La madre e il fratello non sono disposti a crederle, mentre suo padre sembra darle più credito. Ben presto le manifestazioni aumentano e per tutta la famiglia diventa impossibile ignorarle…