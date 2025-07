Cinema in lutto: è scomparso Michael Madsen, attore icona di Tarantino

Da Mr. Blonde a Kill Bill, un'icona tarantiniana

Nato a Chicago nel 1957, figlio di un pompiere e di una regista, nonché fratello di Virginia, candidata all'Oscar, Madsen aveva iniziato a recitare negli anni '80, quando insieme a John Malkovich aveva preso parte a una produzione di Uomini e Topi, cui erano seguite le apparizioni in due episodi di St. Elsewhere ed il ruolo nel celebre WarGames di Matthew Broderick. Poi tanto cinema e tv, fino alla partecipazione a Thelma & Louise, prima del folgorante incontro con Quentin Tarantino. È il suo personaggio di Mr. Blonde ne Le Iene a donargli la notorietà, per sempre legata alla scena della tortura sull'agente di polizia mentre danza sulle note di Stuck in the middle with you della band scozzese Stealers Wheel. E poi ancora parti importanti in Kill Bill: Vol. 1, The Hateful Eight e C'era una volta a... Hollywood.

Non solo Tarantino, oltre 300 film

La ricca filmografia di Madsen si spinge anche oltre la fortunata collaborazione con Tarantino e comprende oltre 300 titoli, tra i quali anche Donnie Brasco, Sin City, Mulholland Falls e C'era una volta in Messico. "È stato uno degli attori più iconici di Hollywood, che mancherà a molti", hanno dichiarato i suoi manager Smith e Susan Ferris e la sua addetta stampa Liz Rodriguez.