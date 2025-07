The Running Man: trailer del nuovo action movie con Glen Powel

È stato rilasciato via Cinefilos.it il trailer ufficiale di The Running Man , il nuovo action movie con protagonista Glen Powell, atteso nelle sale italiane dal 6 novembre grazie a Eagle Pictures. Il film, liberamente ispirato al romanzo di Stephen King pubblicato nel 1982 con lo pseudonimo di Richard Bachman, si presenta come una rivisitazione moderna del celebre adattamento cinematografico del 1987 interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Alla regia troviamo Edgar Wright, già noto per titoli come Baby Driver e Last Night in Soho, che torna a cimentarsi con il genere d’azione puro, contaminandolo con il suo stile visivo inconfondibile e una forte componente satirica. Il nuovo The Running Man si annuncia quindi non come un semplice remake, ma come una rielaborazione più fedele alla visione originale di King, mescolando spettacolo, critica sociale e adrenalina.

Nel trailer, Glen Powell veste i panni di Ben Richards, un uomo costretto a partecipare a un letale reality show televisivo in un futuro distopico in cui la violenza è diventata intrattenimento di massa. Accusato ingiustamente di un crimine che non ha commesso, Ben si ritrova a dover correre — letteralmente — per la propria sopravvivenza, braccato da spietati “cacciatori” in diretta TV.

L’estetica del film è cupa e tecnologica, con ambientazioni urbane claustrofobiche e una regia dinamica che sembra valorizzare l’azione fisica e l’intensità emotiva del protagonista. La colonna sonora e il montaggio del trailer contribuiscono a creare un’atmosfera tesa, promettendo un film ad alto impatto visivo e narrativo.

Con il suo stile contemporaneo e una star in ascesa come Glen Powell, The Running Man potrebbe conquistare tanto i fan del classico anni '80 quanto una nuova generazione di spettatori. L’uscita nelle sale italiane è fissata per il 6 novembre 2025.