Il Mostro: dal 22 ottobre su Netflix

Netflix annuncia che “Il Mostro”, la serie tv in 4 episodi diretta da Stefano Sollima, creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, che racconta Il Mostro di Firenze, arriverà solo su Netflix dal 22 ottobre, in concomitanza con il 10° anniversario dell’arrivo del servizio in Italia. Guarda il teaser trailer della miniserie su Cinefilos.it