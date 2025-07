Superman, da oggi al cinema il primo capitolo del nuovo universo DC targato James Gunn

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming, ai montatori William Hoy e Craig Alpert.

James Gunn ha portato sul grande schermo un Superman mai così umano e fragile. Il racconto, scanzonato e molto colorato, miscela azione, ironia e sentimenti non tralasciando l'aspetto politico con chiari riferimenti alla difficile situazione attuale. Il film è prodotto da Peter Safran e James Gunn – responsabili dei DC Studios – e diretto dallo stesso Gunn su una sua sceneggiatura, basata sul personaggio della DC, Superman, ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Di cosa parla Superman

Il Superman di Gunn è un reboot che però non racconta le origini del personaggio. Poche scritte in sovraimpressione all'inizio del film spiegano tutto quello che il pubblico è tenuto a sapere. Poi si parte subito con l'azione e con un Superman già da tempo al servizio della Terra con l'obiettivo unico di proteggerla da minacce interne ed esterne. Tra le prime figura il suo storico villian, Lex Luthor, intepretato da Nicholas Hoult. Quello di Superman sarà un viaggio - insieme al suo fidato migliore amico Krypto - per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua famiglia umana adottiva a Smallville, una cittadina del Kansas. Ci riuscirà? Non resta che andare al cinema a vedere questo nuovo inizio dell'eroe più riconoscibile della storia dei fumetti.