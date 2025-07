Emmy Awards: ecco tutte le nomination 

La cerimonia di consegna dei 77esimi Primetime Emmy Awards , i più prestigiosi riconoscimenti dell’industria televisiva americana, andrà in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW , in diretta da Los Angeles, nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre.

Sarà una notte ad alto tasso di glamour, in cui quanti si sintonizzeranno avranno modo di vedere sfilare, sul red carpet e sul palco del Peacock Theater, i più amati protagonisti dell’ultima stagione TV targata Sky e NOW. Sono infatti appena state rese note le nomination ai premi di quest’anno, e tante delle grandi serie Sky Exclusive sono tra i titoli più candidati di questa edizione: le nuove stagioni di THE LAST OF US e THE WHITE LOTUS, come THE PENGUIN, tutte disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, e l’attesissima THE PITT (in arrivo a settembre) sono in gara nelle categorie principali, come i loro protagonisti.

Dopo l’incredibile successo della prima stagione, The Last of Us continua a conquistare la Television Academy, attirando nuovamente l’attenzione dei professionisti del settore: fra le varie nomination portate a casa (ben 16), quella come miglior serie drammatica. Vale ai suoi amatissimi protagonisti, Pedro Pascal e Bella Ramsey, la nomination come migliori attori protagonisti di una serie drammatica. Basata sul celebre franchise videoludico sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®, la serie è scritta e prodotta esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. Si tratta di una co-produzione con Sony Pictures Television che coinvolge anche Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan ed Evan Wells. Le case di produzione includono PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint e Naughty Dog.

In pole position anche in questa edizione degli Emmy, con ben 23 nomination, The White Lotus, nominata anche come miglior serie drammatica per la sua terza stagione. La premiata serie HBO, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, conferma la sua formula vincente: ambientazioni mozzafiato, questa volta tra Koh Samui, Phuket e Bangkok, e una trama che si sviluppa nell’arco di una settimana all’interno di un lussuoso resort. Al timone c’è ancora una volta Mike White, in qualità di creatore, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme a David Bernad e Mark Kamine.

A contendersi un posto tra i titoli più forti dell’anno troviamo anche The Penguin (ben 24 nomination), serie drammatica con protagonista il premio Oscar Colin Farrell nei panni del celebre villain dell’universo DC. Nominata come miglior miniserie o serie antologica, vede in lizza per la statuetta anche i suoi protagonisti Colin Farrel e Cristin Milioti.

Showrunner della serie è Lauren LeFranc, mentre la produzione porta la firma della 6th & Idaho Productions di Matt Reeves (regista del blockbuster The Batman), Dylan Clark Productions e Warner Bros. Television, con la partecipazione anche di Pipski tra i produttori esecutivi.

Tra i titoli più nominati anche The Pitt (con 13 nomination), serie Max Original in America e Sky Exclusive in Italia nominata come miglior serie drammatica e per il suo attore protagonista, Noah Wyle. Dal 24 settembre in arrivo su Sky e NOW, ha già fatto parlare di sé con un impressionante 95% su Rotten Tomatoes. La serie racconta con intensità e autenticità la realtà degli operatori sanitari in prima linea. A firmarla è R. Scott Gemmill, anche produttore esecutivo insieme al vincitore dell’Emmy® John Wells, Noah Wyle, Michael Hissrich, Erin Jontow e Simran Baidwan.