In prima TV su Sky Cinema e NOW "ANORA" di Sean Baker vincitore di 5 premi Oscar

Arriva in prima TV su Sky Cinema l’acclamato film vincitore della Palma d’Oroal Festival di Cannes 2024 e trionfatore agli Oscar® 2025, ANORA, in onda mercoledì 16 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.