In the Lost Lands, online il trailer del fantasy epico con Bautista e Jovovich. Dal 25 settembre al cinema

Il primo trailer di In the Lost Lands è finalmente online e promette di portare sul grande schermo un’epopea dark fantasy ispirata all’immaginario di George R.R. Martin, celebre autore de Il Trono di Spade. La notizia, con il trailer ufficiale diffuso in Italia da Eagle Pictures, è stata lanciata in anteprima da Cinefilos.it, portale specializzato in cinema e serie TV, che potete consultare qui con tutti i dettagli.