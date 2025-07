Bring Her Back - Torna da me: da domani al cinema l’horror targato A24 distribuito da Eagle Pictures

Arriva domani, mercoledì 30 luglio, nelle sale italiane Bring Her Back – Torna da me, nuovo horror targato Sony Pictures e prodotto dalla rinomata casa di produzione A24. Distribuito da Eagle Pictures, il film è diretto da Danny e Michael Philippou, i due fratelli australiani già autori dell’acclamato Talk to Me, uno dei maggiori successi horror degli ultimi anni.

Tra le prime voci della critica italiana, la redazione di Cinefilos.it, punto di riferimento per il cinema di genere e per l’analisi critica dell’horror contemporaneo, ha espresso un giudizio particolarmente positivo sull’opera. Agnese Albertini, redattrice esperta della testata, scrive: “Bring Her Back conferma il talento e la maturità dei fratelli Philippou, capaci di reinventarsi senza tradire le radici del loro cinema. Se Talk to Me era un horror folgorante sull’adolescenza e l’identità, qui ci troviamo davanti a un’opera più adulta, che affronta con lucidità e coraggio il lato più oscuro della genitorialità e della perdita. Meno spettacolare, ma più doloroso. E forse, proprio per questo, ancora più efficace.” Puoi leggere la recensione completa su Cinefilos.it.

Ambientato in un contesto teso e disturbante, Bring Her Back – Torna da me prosegue il percorso dei Philippou nel genere dell’horror psicologico, arricchendolo questa volta con tinte drammatiche e una riflessione più profonda sul dolore e sulla perdita. La storia, avvolta ancora nel mistero, ruota attorno a un giovane che tenta di riportare indietro una persona cara da un destino oscuro, innescando una spirale di eventi sovrannaturali che sfuggono rapidamente al suo controllo.

Nel cast figurano giovani promesse e attori affermati: Billy Barratt (Crater), Sora Wong, Jonah Wren Phillips (How to Make Gravy), Sally-Anne Upton (Five Bedrooms), Stephen Phillips, Mischa Heywood e la due volte candidata all’Oscar Sally Hawkins, nota per il suo ruolo ne La forma dell’acqua di Guillermo del Toro. La presenza della Hawkins dona ulteriore spessore al progetto, sottolineando l’ambizione artistica di un film che unisce atmosfere inquietanti a una forte carica emotiva.

Bring Her Back – Torna da me si preannuncia come uno degli horror più attesi dell’estate 2025, perfetto per chi ha apprezzato il mix di tensione e realismo soprannaturale di Talk to Me. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere, nelle sale italiane a partire da domani.