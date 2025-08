Mr. Morfina: la commedia d’azione arriva su Paramount+

Nathan Caine (Jack Quaid) è un impiegato di banca affetto da insensibilità congenita al dolore (CIPA); quando Sherry (Amber Midthunder) viene presa in ostaggio durante una rapina in banca, lui trasforma la sua condizione in un’incredibile forza per salvarla.

Il cast include anche Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh e Jacob Batalon. Il film, scritto da Lars Jacobson, è prodotto da Drew Simon, Tory Tunnell, Joby Harold, Matt Schwartz e Julian Rosenberg per Infrared Pictures, Safehouse Pictures e Circle of Confusion.

MR MORFINA è il primo film distribuito da Infrared Pictures, etichetta di FilmNation Entertainment entrata nel portfolio di Paramount nel febbraio 2024. La fotografia è curata da Jacques Jouffret, il montaggio da Christian Wagner, e le musiche originali sono composte da Lorne Balfe e Andrew Kawczynski.