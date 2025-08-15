Il film Marvel Studios Thunderbolts* arriverà su Disney+ il 27 agosto dopo la sua uscita cinematografica, accolta dalla critica con una valutazione “Certified Fresh” pari all’88% su Rotten Tomatoes. I Thunderbolts sono i Nuovi Avengers, una sorpresa assoluta per il pubblico: questa squadra di disadattati ed emarginati, contro ogni previsione, unisce le forze e si allea. Il film a loro dedicato, Thunderbolts*, è un’avventura ricca d’azione che ha conquistato gli spettatori con umorismo e adrenalina. La critica ha definito Thunderbolts* “uno dei migliori film Marvel di tutti i tempi” (BJ Colangelo, Slashfilm) e “uno dei capitoli del Marvel Cinematic Universe più divertenti, appassionanti e sinceramente toccanti” (Ross Bonaime, Collider). Cinefilos.it nella sua recensione di Thunderbolts, firmata da Chiara Guida (pubblicata il 29 Apr 2025), il film rilegge l’angolo “dirty team-up” del MCU nella sua apparente “normalità” e nel suo tono da tragicommedia psicologica, Thunderbolts* riesce a emergere come una delle pellicole più sincere e coraggiose targate MCU degli ultimi anni.