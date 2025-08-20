Locked – In Trappola arriva al cinema: un thriller che mette alla prova la morale

L’attesa è finita: Locked – In Trappola debutta nelle sale italiane portando sul grande schermo un thriller serrato, ambientato in spazi chiusi e carichi di tensione psicologica. Il film racconta la storia di Lynette, una donna intrappolata in una situazione al limite, dove il desiderio di proteggere la propria famiglia si scontra con dilemmi morali sempre più pressanti. La trama, intensa e avvolgente, spinge lo spettatore a interrogarsi sul senso della giustizia e sulle conseguenze del vigilantismo.