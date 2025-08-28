Venezia 82, Noomi Rapace protagonista di Mother: il film di Teona Strugar Mitevska apre il concorso Orizzonti

La sezione Orizzonti della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è aperta con Mother, diretto dalla regista macedone Teona Strugar Mitevska. Protagonista del film è Noomi Rapace, che interpreta una versione inedita e sorprendente di Madre Teresa di Calcutta, in un racconto che mescola biografia, riflessione spirituale e sguardo contemporaneo.
Ambientato a Calcutta nell’agosto del 1948, Mother segue Teresa, Madre Superiora del convento delle Suore di Loreto, nei sette giorni che precedono il suo distacco dal monastero per fondare un nuovo ordine religioso. Un momento cruciale, segnato da dubbi, ambizioni e contraddizioni che mettono alla prova la sua fede e la sua stessa identità.
Il film nasce dalle testimonianze raccolte dalla regista per il documentario Madre Teresa – La storia mai raccontata, dove emerse il ritratto di una donna complessa, determinata e tutt’altro che fragile. Da qui la scelta di raccontare un percorso intimo e drammatico, lontano dall’agiografia classica, concentrandosi su libertà, sorellanza e desiderio di emancipazione.
Come sottolinea Cinefilos.it nella sua recensione: «In Mother Noomi Rapace restituisce una Madre Teresa lontana dall’iconografia tradizionale, una figura complessa e ribelle, animata da un profondo bisogno di libertà.»
Con questa interpretazione intensa e sfaccettata, Rapace si conferma una delle attrici più versatili della scena internazionale, guidando un film che ha già acceso il dibattito critico al Lido.