Venezia 82, Noomi Rapace protagonista di Mother: il film di Teona Strugar Mitevska apre il concorso Orizzonti

La sezione Orizzonti della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è aperta con Mother, diretto dalla regista macedone Teona Strugar Mitevska. Protagonista del film è Noomi Rapace, che interpreta una versione inedita e sorprendente di Madre Teresa di Calcutta, in un racconto che mescola biografia, riflessione spirituale e sguardo contemporaneo.