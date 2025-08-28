Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Venezia 82, Paolo Sorrentino apre il Festival con La Grazia

La Grazia di Paolo Sorrentino inaugura la 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Toni Servillo protagonista di un racconto tra potere, dubbio e leggerezza.
Venezia 82, Paolo Sorrentino apre il Festival con La Grazia© Foto di Andrea Pirrello © PiperFilm
2 min

La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia si è aperta con La Grazia, nuovo film di Paolo Sorrentino, che inaugura anche il Concorso. Una storia intima e politica, che segna il ritorno del regista napoletano al Lido dopo Parthenope.

Protagonista della vicenda è Mariano De Santis (interpretato da Toni Servillo), stimato giurista diventato Presidente della Repubblica Italiana. Nel corso degli ultimi sei mesi del suo mandato, l’uomo si trova a fare i conti con un dubbio che lo tormenta da decenni, legato alla moglie defunta, e con scelte cruciali: dalla legge sull’eutanasia a due richieste di grazia che metteranno alla prova la sua integrità morale.

Come sottolinea Cinefilos.it nella sua recensione«La Grazia è il Sorrentino che preferiamo: capace di trasformare la perdita di gravità in leggerezza e senso.»

Il film alterna momenti di riflessione politica e personale a un tono sorprendentemente ironico, con interpretazioni che hanno conquistato il pubblico veneziano: tra tutte, spiccano quelle di Milvia Marigliano e Anna Ferzetti, al fianco di un cast corale che comprende anche Orlando Cinque, Massimo Venturiello e Linda Messerklinger.

Con immagini raffinate e un racconto che intreccia intimità e potere, Sorrentino ha firmato un’opera accolta con grande attenzione dalla critica, aprendo la strada a un’edizione di Venezia che si preannuncia densa di emozioni e di cinema d’autore.

