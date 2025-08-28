Venezia 82, Paolo Sorrentino apre il Festival con La Grazia

La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia si è aperta con La Grazia, nuovo film di Paolo Sorrentino , che inaugura anche il Concorso. Una storia intima e politica, che segna il ritorno del regista napoletano al Lido dopo Parthenope.

Protagonista della vicenda è Mariano De Santis (interpretato da Toni Servillo), stimato giurista diventato Presidente della Repubblica Italiana. Nel corso degli ultimi sei mesi del suo mandato, l’uomo si trova a fare i conti con un dubbio che lo tormenta da decenni, legato alla moglie defunta, e con scelte cruciali: dalla legge sull’eutanasia a due richieste di grazia che metteranno alla prova la sua integrità morale.

Come sottolinea Cinefilos.it nella sua recensione: «La Grazia è il Sorrentino che preferiamo: capace di trasformare la perdita di gravità in leggerezza e senso.»

Il film alterna momenti di riflessione politica e personale a un tono sorprendentemente ironico, con interpretazioni che hanno conquistato il pubblico veneziano: tra tutte, spiccano quelle di Milvia Marigliano e Anna Ferzetti, al fianco di un cast corale che comprende anche Orlando Cinque, Massimo Venturiello e Linda Messerklinger.

Con immagini raffinate e un racconto che intreccia intimità e potere, Sorrentino ha firmato un’opera accolta con grande attenzione dalla critica, aprendo la strada a un’edizione di Venezia che si preannuncia densa di emozioni e di cinema d’autore.