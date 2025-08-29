Venezia 82, il cast di Bugonia illumina il Lido: il nuovo film di Yorgos Lanthimos convince la critica

La giornata di ieri alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha avuto come protagonista Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos presentato in concorso. Attesissimo al Lido dopo i successi di Povere Creature! e Kinds of Kindness, il regista greco ha portato sul red carpet un cast stellare guidato da Emma Stone , Jesse Plemons e Alicia Silverstone , accolti dall’entusiasmo del pubblico e dei fotografi.

Il film racconta la storia di due giovani complottisti che rapiscono una potente CEO, convinti che sia un’aliena pronta a distruggere il pianeta Terra. Un intreccio surreale e disturbante che conferma la cifra autoriale di Lanthimos, capace di mescolare satira sociale, inquietudine e riflessione politica.

Anche la critica ha accolto con grande attenzione l’opera. Come scrive Cinefilos.it nella sua recensione:

«Bugonia è un film visionario e provocatorio, dove Lanthimos porta alle estreme conseguenze la sua poetica, muovendosi tra satira feroce e inquietudine distopica.»

Il passaggio veneziano ha confermato Bugonia come uno dei titoli più discussi del concorso, destinato a dividere il pubblico ma a consolidare ancora una volta il ruolo di Yorgos Lanthimos tra i registi più influenti del cinema contemporaneo.