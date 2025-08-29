Venezia 82, George Clooney e Adam Sandler protagonisti con Jay Kelly di Noah Baumbach

La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha accolto in concorso Jay Kelly, il nuovo film di Noah Baumbach che ha portato sul red carpet alcune delle star più attese del Festival: George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern e Riley Keough, insieme al regista e a un cast corale che ha reso l’evento uno dei momenti clou della giornata.