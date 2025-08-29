Venezia 82, George Clooney e Adam Sandler protagonisti con Jay Kelly di Noah Baumbach

La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha accolto in concorso Jay Kelly, il nuovo film di Noah Baumbach che ha portato sul red carpet alcune delle star più attese del Festival: George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern e Riley Keough, insieme al regista e a un cast corale che ha reso l’evento uno dei momenti clou della giornata.
Il film segue il celebre attore Jay Kelly e il suo devoto manager Ron in un viaggio attraverso l’Europa, un percorso che diventa occasione per riflettere sulle scelte fatte, i rapporti familiari e l’eredità da lasciare alle generazioni future.
Come sottolinea Cinefilos.it nella sua recensione: «Jay Kelly è pensato per piacere senza urtare, un film che scorre con naturalezza, sorretto dalle performance solide del suo cast e dalla regia elegante di Baumbach.»
Accolto con interesse dalla critica internazionale, Jay Kelly si presenta come un’opera intima e universale, capace di unire commedia e malinconia, confermando Baumbach come uno degli autori più raffinati del cinema americano contemporaneo.