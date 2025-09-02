Venezia 82, Kathryn Bigelow scuote il Lido con A House of Dynamite

Kathryn Bigelow è tornata a Venezia e lo ha fatto in grande stile. Otto anni dopo Detroit, la regista premio Oscar ha presentato in Concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia A House of Dynamite, un thriller politico che ha immediatamente catalizzato l’attenzione del pubblico e della critica.

Il film, prodotto da Netflix e interpretato da un cast corale che include Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke, parte da una minaccia nucleare inaspettata per costruire un racconto teso e claustrofobico, che riflette sui fragili equilibri del potere globale.

Alla premiere il pubblico ha accolto Bigelow con applausi scroscianti, riconoscendo l’importanza di un ritorno tanto atteso. L’opera, che racconta una corsa contro il tempo per sventare l’annientamento, evita gli stereotipi del cinema catastrofico per abbracciare invece un realismo asciutto e spietato.

La critica ha reagito con entusiasmo. Come sottolinea Cinefilos.it nella recensione firmata da Chiara Guida:

“Il ritorno di Bigelow non è solo un evento, ma una vera e propria scossa: un film che sembra arrivare a dirci che non siamo poi così al sicuro come ci illudiamo, che la Storia bussa sempre con pugni pesanti e che il cinema può ancora fotografarla con precisione chirurgica.”

Un giudizio che ben riassume il clima al Lido, dove A House of Dynamite si è imposto come uno dei titoli più attesi e discussi del concorso.

Bigelow, da sempre cineasta capace di fondere intrattenimento e riflessione politica, firma un’opera che non consola, ma mette in guardia. E se il festival cerca un film simbolo di questa edizione, la sua candidatura è già fortissima.