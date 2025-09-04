Venezia 82: presentato The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

È stato presentato ieri in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia The Voice of Hind Rajab, il nuovo e attesissimo film della regista tunisina Kaouther Ben Hania, già candidata all’Oscar con Four Daughters. L’opera ha immediatamente catalizzato l’attenzione del pubblico e della critica, imponendosi come uno dei titoli più discussi di questa edizione della Mostra.
Il film porta sullo schermo la vicenda reale di Hind Rajab, la bambina palestinese di sei anni rimasta intrappolata in un’auto colpita dai colpi dell’esercito israeliano a Gaza. Attraverso la ricostruzione della sua drammatica telefonata con i volontari della Mezzaluna Rossa, The Voice of Hind Rajab diventa un documento audiovisivo di portata storica, capace di restituire tutta la crudezza di una tragedia umanitaria che non può più essere ignorata.
Nella nostra recensione di Cinefilos.it sottolineiamo come Ben Hania si confermi la regista più coraggiosa del mondo arabo, capace di passare dalla sperimentazione formale di Four Daughters a una regia di presa diretta, essenziale e urgente. Camera a mano, primi piani ravvicinati e registrazioni autentiche della voce di Hind costruiscono un racconto che annulla il confine tra realtà e messa in scena, trasformando il film in un atto politico e civile prima ancora che cinematografico.
Con i suoi 86 minuti di intensità assoluta, The Voice of Hind Rajab è un’opera che scuote e interroga, che racconta una voce destinata al silenzio ma resa immortale dal cinema. Un titolo che, come scriviamo nella nostra recensione, potrebbe davvero aprire la strada a un Leone d’Oro storico per Kaouther Ben Hania.