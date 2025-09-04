Venezia 82: presentato The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

È stato presentato ieri in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia The Voice of Hind Rajab, il nuovo e attesissimo film della regista tunisina Kaouther Ben Hania, già candidata all’Oscar con Four Daughters. L’opera ha immediatamente catalizzato l’attenzione del pubblico e della critica, imponendosi come uno dei titoli più discussi di questa edizione della Mostra.