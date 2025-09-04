Venezia 82: presentato Elisa di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi

È stato presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Elisa, il nuovo film di Leonardo Di Costanzo, con protagonista Barbara Ronchi. L’opera segna il ritorno del regista a una riflessione sulla natura del male e sulla dimensione del carcere, già al centro di Ariaferma, ma qui declinata in chiave più intima e psicologica.
Come evidenziato nella recensione di Cinefilos.it, Di Costanzo concentra l’attenzione su una sola protagonista: Elisa, una donna di 35 anni che sconta una condanna pesantissima per l’omicidio della sorella maggiore e la distruzione del corpo. Un delitto atroce che non nasce da marginalità o follia, ma dall’enigma del quotidiano, da quella sottile linea che separa la normalità dalla violenza estrema.
Il film indaga la memoria frantumata della protagonista, che dichiara di non ricordare quasi nulla del giorno del delitto. In questo vuoto si innesta il percorso doloroso verso la verità, attraverso il confronto con un criminologo che la spinge a rompere il silenzio. Una parabola che diventa viaggio interiore e carcere mentale.
Secondo Cinefilos.it, la prova di Barbara Ronchi è “rigorosa ed enigmatica, capace di mantenere lo spettatore sospeso tra empatia e rifiuto”. La sua interpretazione dà vita a una figura ambigua e complessa, che non permette mai un giudizio univoco.
Elisa è un’opera elegante e rigorosa, che conferma il percorso autoriale di Leonardo Di Costanzo: un cinema sobrio, interessato a esplorare la fragilità umana più che a offrire risposte consolatorie.