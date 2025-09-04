Venezia 82: presentato Elisa di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi

È stato presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Elisa, il nuovo film di Leonardo Di Costanzo, con protagonista Barbara Ronchi. L’opera segna il ritorno del regista a una riflessione sulla natura del male e sulla dimensione del carcere, già al centro di Ariaferma, ma qui declinata in chiave più intima e psicologica.