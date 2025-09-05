Venezia 82: Dead Man’s Wire di Gus Van Sant conquista il pubblico con un mix di satira e tensione

Alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato in concorso Dead Man’s Wire, il nuovo film di Gus Van Sant che ha riportato al Lido uno dei registi più amati del cinema indipendente americano. L’opera, ispirata a una vicenda reale avvenuta a Indianapolis nel 1977, ha subito catalizzato l’attenzione per il suo equilibrio tra commedia nera e dramma sociale.

Il protagonista è Bill Skarsgård nei panni di Tony Kiritsis, un aspirante imprenditore che, sentendosi truffato dal sistema bancario, decide di prendere in ostaggio il giovane broker Richard Hall (interpretato da Dacre Montgomery), collegandolo a sé con un cavo e un fucile calibro 12. Attorno a lui si muovono figure come una giovane giornalista (Myha’la) e lo speaker radiofonico interpretato da Colman Domingo, trascinato suo malgrado nel ruolo di intermediario. A completare il cast, anche un intenso cameo di Al Pacino.

Come sottolineato nella recensione di Cinefilos.it, Van Sant “racconta con un’energia e un senso del ritmo travolgente il disperato tentativo di un uomo che ha cercato di riprendere il controllo di una situazione in cui si sentiva soltanto sfruttato”. L’analisi mette in luce come il film riesca a trasformare un atto criminale in una parabola sull’emarginazione, dando voce a chi si percepisce escluso dalle regole della società.

Dead Man’s Wire è stato accolto con entusiasmo dal pubblico veneziano, che ha apprezzato la performance magnetica di Skarsgård, capace di passare dal grottesco alla fragilità con sorprendente naturalezza. Van Sant, già Leone d’Oro con Elephant, conferma la sua attenzione verso gli “ultimi” e verso i personaggi ai margini, firmando un’opera che mescola cronaca, satira e riflessione sociale.

Un titolo che potrebbe diventare uno dei protagonisti assoluti di questa edizione della Mostra.