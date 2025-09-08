La valle dei sorrisi: il trailer dell’horror presentato a Venezia 82, al cinema dal 17 settembre

Il film, che ha già attirato l’attenzione al Lido per atmosfere disturbanti e un’estetica visiva originale, promette di essere una delle uscite horror più attese della stagione. Ambientato in un paesino isolato dove nulla è come sembra, La valle dei sorrisi intreccia tensione psicologica e momenti di puro terrore, offrendo un’esperienza cinematografica che si muove tra incubo e allegoria sociale.

La proiezione a Venezia 82 ha confermato l’impatto del film sul pubblico: applausi e curiosità hanno accompagnato la presentazione, con i fan dell’horror già pronti a scoprire cosa si cela dietro il mistero della “valle dei sorrisi”.

Distribuito da Vision Distribution, La valle dei sorrisi uscirà al cinema il 17 settembre, portando sul grande schermo una storia che promette di far discutere e spaventare in egual misura.