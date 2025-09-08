Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La valle dei sorrisi: il trailer dell’horror presentato a Venezia 82, al cinema dal 17 settembre

Presentato Fuori Concorso a Venezia 82, arriva il trailer di La valle dei sorrisi, horror distribuito da Vision Distribution dal 17 settembre al cinema.
La valle dei sorrisi: il trailer dell’horror presentato a Venezia 82, al cinema dal 17 settembre © Vision Distribution
2 min

Dopo l’anteprima Fuori Concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Vision Distribution ha diffuso il trailer ufficiale di La valle dei sorrisi, il nuovo film horror che arriverà nelle sale italiane il 17 settembre 2025.

Il film, che ha già attirato l’attenzione al Lido per atmosfere disturbanti e un’estetica visiva originale, promette di essere una delle uscite horror più attese della stagione. Ambientato in un paesino isolato dove nulla è come sembra, La valle dei sorrisi intreccia tensione psicologica e momenti di puro terrore, offrendo un’esperienza cinematografica che si muove tra incubo e allegoria sociale.

La proiezione a Venezia 82 ha confermato l’impatto del film sul pubblico: applausi e curiosità hanno accompagnato la presentazione, con i fan dell’horror già pronti a scoprire cosa si cela dietro il mistero della “valle dei sorrisi”.

Distribuito da Vision Distribution, La valle dei sorrisi uscirà al cinema il 17 settembre, portando sul grande schermo una storia che promette di far discutere e spaventare in egual misura.

