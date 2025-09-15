Apple ottiene il suo miglior risultato di sempre agli Emmy

Apple TV+ ha ottenuto un risultato da record con 22 vittorie ai 77° Primetime Emmy Awards, tra cui Miglior Serie Comica per “The Studio”, che domina come la serie più premiata in assoluto dell’anno e la commedia d’esordio più premiata nella storia degli Emmy, stabilendo un nuovo record con 13 vittorie complessive. Il fenomeno di successo “Scissione” si conferma la dramedy più vincente dell’anno con otto premi, inclusi Miglior Attrice Protagonista (Britt Lower) e Miglior Attore non Protagonista (Tramell Tillman). La serie di spionaggio “Slow Horses” conquista invece il premio per la Miglior Regia in una Serie Drammatica.

«Che notte indimenticabile e da record per Seth, Evan e il team creativo di "The Studio”», ha dichiarato Zack Van Amburg, responsabile Worldwide Video di Apple. «È stato straordinario per tutti noi vedere il pubblico abbracciare questa serie, insieme al fenomeno più celebrato dell’anno, "Scissione", e alla pluripremiata "Slow Horses". Siamo profondamente grati alla Television Academy e rendiamo omaggio a tutti questi artisti che hanno dimostrato il potere della narrazione nell’unire le persone».

«È un onore incredibile vedere questo traguardo per "The Studio”», ha aggiunto Jamie Erlicht, responsabile Worldwide Video di Apple. «Le vittorie di questa sera - dalla brillante commedia di Seth ed Evan, all’intensità delle interpretazioni di Britt e Tramell in "Scissione" - dimostrano come le grandi storie riescano a connettersi con il pubblico di tutto il mondo. Complimenti a tutti i candidati e vincitori di questa sera: la vostra creatività ci ispira continuamente».

Oltre al premio per la Miglior Serie Comica, “The Studio” ha vinto anche nelle categorie: Miglior Attore Protagonista in una Serie Comica - Seth Rogen Miglior Sceneggiatura per una Serie Comica Miglior Regia per una Serie Comica In aggiunta ai premi già annunciati: Miglior Attore Ospite (Bryan Cranston), Miglior Scenografia, Miglior Casting per una Serie Comica, Miglior Fotografia (mezz’ora), Migliori Costumi Contemporanei, Miglior Montaggio per una Serie Comica (single-camera), Miglior Supervisione Musicale, Miglior Montaggio del Suono per una Commedia o Dramma (mezz’ora), Miglior Missaggio del Suono per una Commedia o Dramma (mezz’ora).

Nella sua acclamata seconda stagione, “Scissione” ha ottenuto otto Emmy, tra cui il primo per Tramell Tillman (Miglior Attore non Protagonista in una Serie Drammatica) e a Britt Lower (Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica). I riconoscimenti si aggiungono alle vittorie ai Creative Arts Emmys: Miglior Attrice Ospite (Merritt Wever), Miglior Scenografia per un Programma Narrativo Contemporaneo (un’ora), Miglior Fotografia (un’ora), Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Missaggio del Suono (un’ora) e Miglior Sigla. Dopo la vittoria dello scorso anno per la Miglior Sceneggiatura in una Serie Drammatica, la pluripremiata “Slow Horses” conquista quest’anno il premio per la Miglior Regia in una Serie Drammatica con la sua quarta stagione. Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original hanno collezionato 620 vittorie e 2.816 candidature complessive, tra cui la pluripremiata commedia "Ted Lasso" e lo storico vincitore dell’Oscar come Miglior Film, "CODA".