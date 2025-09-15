Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La vita va così di Riccardo Milani apre la Festa del Cinema di Roma

La vita va così di Riccardo Milani apre la Festa del Cinema di Roma
6 min

E' stato diffuso il trailer di La vita va così, il nuovo film di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e la partecipazione di Geppi Cucciari. La pellicola sarà il film d’apertura della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma (15-26 ottobre 2025, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) e arriverà nelle sale italiane il 23 ottobre, distribuita da Medusa Film e PiperFilm.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Riccardo Milani e Michele Astori. La fotografia è curata da Simone D’Onofrio e Saverio Guarna, il montaggio da Patrizia Ceresani e Francesco Renda, le musiche da Moses Concas, la scenografia da Marta Maffucci e i costumi da Alberto Moretti.

 

La vita va così è una produzione OURFILMS (gruppo Mediawan) e Wildside (gruppo Fremantle) in associazione con PiperFilm e Medusa Film, in collaborazione con Circle One e Netflix. L’opera è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della Regione Autonoma della Sardegna. Produttori: Ludovica Rapisarda, Lorenzo Gangarossa, Sonia Rovai, Mario Gianani e Lorenzo Mieli. Le vendite internazionali sono affidate a Piperplay.

La trama del film

Alla soglia del nuovo millennio, su una costa incontaminata del sud della Sardegna si incrociano due destini opposti. Efisio Mulas, pastore solitario e custode di un tempo che sembra non esistere più, vive nella piccola casa dove è nato. Giacomo, presidente di un potente gruppo immobiliare, sogna invece di trasformare quel tratto di mare in un resort di lusso, appoggiato dal capo cantiere Mariano incaricato di convincere Efisio a cedere la terra.

Tra questi mondi inconciliabili si muove Francesca, figlia di Efisio, divisa tra le sirene del cambiamento e l’appartenenza alla propria terra. Quando il pastore rifiuta l’ennesima offerta milionaria, la trattativa diventa una battaglia legale in cui interviene Giovanna, una giudice nata e cresciuta in quei luoghi.

Mentre le pressioni aumentano e la comunità si spacca tra chi sogna nuove opportunità e chi teme di perdere per sempre la propria identità, l’incrollabile “no” di Efisio assume un significato collettivo. Forte del valore delle sue scelte e della memoria di chi è venuto prima di lui, il protagonista sa che a volte, proprio perché “la vita va così”, bisogna fermarsi e decidere da soli la propria strada.

