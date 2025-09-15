La vita va così di Riccardo Milani apre la Festa del Cinema di Roma

E' stato diffuso il trailer di La vita va così , il nuovo film di Riccardo Milani con Virginia Raffaele , Diego Abatantuono , Aldo Baglio , Giuseppe Ignazio Loi e la partecipazione di Geppi Cucciari . La pellicola sarà il film d’apertura della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma (15-26 ottobre 2025, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) e arriverà nelle sale italiane il 23 ottobre , distribuita da Medusa Film e PiperFilm .

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Riccardo Milani e Michele Astori. La fotografia è curata da Simone D’Onofrio e Saverio Guarna, il montaggio da Patrizia Ceresani e Francesco Renda, le musiche da Moses Concas, la scenografia da Marta Maffucci e i costumi da Alberto Moretti.

La vita va così è una produzione OURFILMS (gruppo Mediawan) e Wildside (gruppo Fremantle) in associazione con PiperFilm e Medusa Film, in collaborazione con Circle One e Netflix. L’opera è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della Regione Autonoma della Sardegna. Produttori: Ludovica Rapisarda, Lorenzo Gangarossa, Sonia Rovai, Mario Gianani e Lorenzo Mieli. Le vendite internazionali sono affidate a Piperplay.

La trama del film

Alla soglia del nuovo millennio, su una costa incontaminata del sud della Sardegna si incrociano due destini opposti. Efisio Mulas, pastore solitario e custode di un tempo che sembra non esistere più, vive nella piccola casa dove è nato. Giacomo, presidente di un potente gruppo immobiliare, sogna invece di trasformare quel tratto di mare in un resort di lusso, appoggiato dal capo cantiere Mariano incaricato di convincere Efisio a cedere la terra.

Tra questi mondi inconciliabili si muove Francesca, figlia di Efisio, divisa tra le sirene del cambiamento e l’appartenenza alla propria terra. Quando il pastore rifiuta l’ennesima offerta milionaria, la trattativa diventa una battaglia legale in cui interviene Giovanna, una giudice nata e cresciuta in quei luoghi.

Mentre le pressioni aumentano e la comunità si spacca tra chi sogna nuove opportunità e chi teme di perdere per sempre la propria identità, l’incrollabile “no” di Efisio assume un significato collettivo. Forte del valore delle sue scelte e della memoria di chi è venuto prima di lui, il protagonista sa che a volte, proprio perché “la vita va così”, bisogna fermarsi e decidere da soli la propria strada.