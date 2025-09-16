La valle dei sorrisi: scopri l’horror che ti farà rabbrividire al cinema

Se sei un amante del brivido, preparati: La valle dei sorrisi è il film horror del momento che non puoi perderti. Diretto da Paolo Strippoli, il film ti trasporta in un villaggio isolato tra le montagne, Remis, dove la perfezione apparente maschera rituali inquietanti e un silenzio che fa più rumore di qualsiasi urlo. È al cinema dal 17 settembre 2025 , distribuito da Vision Distribution.

Michele Riondino è Sergio Rossetti, insegnante di educazione fisica con un passato segnato dal dolore, trasferito a Remis nel tentativo di ricominciare. Qui scoprirà che ogni notte una cerimonia avvolge l’intera popolazione in abbracci collettivi per alleviare il dolore, tramite un ragazzo, Matteo Corbin, capace di assorbirlo. Ma dietro quella serenità diffusa si nasconde un lato oscuro che prende forma lentamente, fino a mettere tutti di fronte a una verità scomoda.

Romana Maggiora Vergano veste il ruolo di Michela, colei che lavora nella locanda del paese e diventa il tramite tra Sergio e la verità sepolta sotto gli abbracci notturni. Con sceneggiatura firmata da Paolo Strippoli, Jacopo Del Giudice e Milo Tissone, e ambientazioni montane dense di isolamento e attesa, il film gioca col confine tra dramma e horror, dolore personale e collettivo.

Perché andare a vederlo

Se cerchi un horror che faccia più dell’effetto jump scare, La valle dei sorrisi ti darà qualcosa in più: atmosfera, mistero e una riflessione sul dolore. Non è solo paura: è empatia deformata, è un rituale collettivo che parla di come un’intera comunità può convivere con il ricordo di una tragedia. Michele Riondino offre una performance intensa, sfumata, e la tensione cresce nell’ombra dei luoghi montani.