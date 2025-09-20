Dracula. L’amore perduto debutterà alla Festa del Cinema di Roma

Luc Besson scrive e dirige una storia d’amore in grado di resistere alla morte e attraversare i secoli. Il suo Dracula, interpretato da Caleb Landry Jones, ci mostra l’indole tormentata e mostruosa ma anche il lato più intimo del vampiro per antonomasia che ha scelto di rinnegare persino Dio.

Dracula è disposto a tutto pur di ritrovare l’amore perduto: inganna, manipola, seduce, uccide. La sua sete di sangue è, in fondo, una sete disperata, assoluta, eterna. Ma potrà il più puro dei sentimenti redimerlo dall’oscurità a cui ha scelto di abbandonarsi da oltre quattro secoli? Alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma, assieme al regista Luc Besson, presenteranno il film Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu, Matilda De Angelis.

Dracula. L’amore perduto uscirà in Italia il 29 ottobre 2025 distribuito da Lucky Red.