Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La voce di Hind Rajab: trailer del film di Kaouther Ben Hania

La voce di Hind Rajab: trailer del film di Kaouther Ben Hania
2 min

Come riporta Cinefilos.it, è online il primo trailer ufficiale di La voce di Hind Rajab, il nuovo film di Kaouther Ben Hania, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’82ª Mostra del Cinema di Venezia. Designato Film della Critica dal SNCCI e definito dalla stampa internazionale “un capolavoro”, “potente, urgente, vitale”, il film arriverà nelle sale italiane il 25 settembre distribuito da I Wonder Pictures.

 

 

Il film racconta la vera storia di Hind Rajab, la bambina palestinese di sei anni rimasta intrappolata sotto il fuoco incrociato a Gaza nel gennaio 2024 e dei disperati tentativi della Mezzaluna Rossa di salvarla. Ben Hania intreccia finzione e realtà: se le ore drammatiche negli uffici della Mezzaluna Rossa sono ricostruite con attori, la voce che chiede aiuto è quella autentica di Hind.

Con il sostegno produttivo di Brad Pitt e Alfonso Cuarón, La voce di Hind Rajab si annuncia come uno dei titoli più attesi della stagione. Gli interpreti Motaz Malhees e Saja Kilani accompagneranno il film in un tour promozionale nelle sale di Roma, Firenze, Bologna, Padova, Torino e Milano, incontrando il pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema