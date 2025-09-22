La voce di Hind Rajab: trailer del film di Kaouther Ben Hania

Come riporta Cinefilos.it , è online il primo trailer ufficiale di La voce di Hind Rajab, il nuovo film di Kaouther Ben Hania, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’82ª Mostra del Cinema di Venezia. Designato Film della Critica dal SNCCI e definito dalla stampa internazionale “un capolavoro”, “potente, urgente, vitale”, il film arriverà nelle sale italiane il 25 settembre distribuito da I Wonder Pictures.

Il film racconta la vera storia di Hind Rajab, la bambina palestinese di sei anni rimasta intrappolata sotto il fuoco incrociato a Gaza nel gennaio 2024 e dei disperati tentativi della Mezzaluna Rossa di salvarla. Ben Hania intreccia finzione e realtà: se le ore drammatiche negli uffici della Mezzaluna Rossa sono ricostruite con attori, la voce che chiede aiuto è quella autentica di Hind.

Con il sostegno produttivo di Brad Pitt e Alfonso Cuarón, La voce di Hind Rajab si annuncia come uno dei titoli più attesi della stagione. Gli interpreti Motaz Malhees e Saja Kilani accompagneranno il film in un tour promozionale nelle sale di Roma, Firenze, Bologna, Padova, Torino e Milano, incontrando il pubblico.