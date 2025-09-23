Diffuso il trailer di La Sposa! di Maggie Gyllenhaal

Come riporta Cinefilos.it , Warner Bros. Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale di La Sposa! , il nuovo, attesissimo film scritto e diretto da Maggie Gyllenhaal . Candidata all’Oscar per La figlia oscura, la regista propone un’interpretazione audace e iconoclasta di una delle storie più affascinanti di sempre, con protagonisti la candidata all’Oscar Jessie Buckley e il premio Oscar Christian Bale .

Ambientato nella Chicago degli anni Trenta, il film racconta di un solitario Frankenstein (Bale) che si rivolge alla pionieristica scienziata Dr. Euphronious (la cinque volte candidata all’Oscar Annette Bening) per chiedere la creazione di una compagna. I due riportano in vita una giovane donna assassinata, dando origine a La Sposa (Buckley). Ma ciò che segue va ben oltre ogni aspettativa: omicidi, possessioni, un movimento culturale selvaggio e radicale e due amanti fuorilegge uniti in una storia d’amore esplosiva e incontrollabile.

Oltre a Buckley, Bale e Bening, il cast include Peter Sarsgaard, il candidato all’Oscar Jake Gyllenhaal e la vincitrice dell’Oscar Penélope Cruz. Maggie Gyllenhaal firma regia e sceneggiatura, producendo insieme a Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler e Osnat Handelsman Keren. La regista è affiancata da una squadra di artisti pluripremiati: il direttore della fotografia Lawrence Sher, la scenografa Karen Murphy, il montatore Dylan Tichenor, il supervisore alle musiche Randall Poster, la compositrice Hildur Guðnadóttir e la costumista Sandy Powell.

Warner Bros. Pictures presenta una produzione First Love Films e In The Current Company. La Sposa! arriverà nelle sale italiane il 5 marzo 2026 distribuito da Warner Bros. Pictures.