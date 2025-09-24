Dopo che gli Avengers sono stati sopraffatti da un’epidemia zombie, un gruppo disperato di sopravvissuti scopre la chiave per eliminare i non morti dotati di superpoteri, attraversando un paesaggio distopico e rischiando la vita per salvare il loro mondo. Questa è l'affascinante premessa di Marvel Zombies , una serie che "intrattiene, grazie a una cura visiva sopra la media e a un cast vocale ricco di nomi celebri, ma che non riesce del tutto a sfruttare le potenzialità del suo stesso universo narrativo", come scriva Chiara Guida di Cinefilos.it .

Creata da Bryan Andrews e Zeb Wells, che firmano anche regia e sceneggiatura, la serie vede nella versione originale il cast vocale comprende, tra gli altri, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani e Dominique Thorne.

Una piccola digressione in un mondo distopico in cui i protagonisti del MCU vengono reinventati e modificati al servizio di una storia apocalittica che non ha certo un finale felice! I quattro episodi sono disponibili su Disney+ dal 24 settembre.