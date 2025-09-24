Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Da domani al cinema Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson

Da domani al cinema Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson
3 min

Da domani arriva nelle sale italiane Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film scritto, diretto e prodotto da Paul Thomas Anderson e distribuito da Warner Bros. Pictures. Il regista californiano riunisce un cast stellare con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e la giovane Chase Infiniti.

Il film segue Bob (DiCaprio), rivoluzionario in declino che vive ai margini della società con la figlia Willa (Infiniti). Quando riappare il suo acerrimo nemico (Penn) e la ragazza scompare, l’ex militante radicale si lancia in una disperata ricerca che lo costringerà a fare i conti con le conseguenze del suo passato. Padre e figlia si ritrovano così in un percorso fisico e psicologico tra conflitti ideologici e sopravvivenza.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «confermando ancora una volta quella libertà creativa ed espressiva che lo ha reso uno dei più importanti cineasti contemporanei, Paul Thomas Anderson è tornato con un lungometraggio che non è eccessivo definire vibrante. Vi sono alcune sequenze in Una battaglia dopo l’altra – inclusi gli straordinari trenta minuti finali – in cui il mix di immagini, interpretazioni, musica ed effetti sonori raggiunge un livello di intensità sensoriale ed emotiva paragonabile a Il petroliere

Anderson firma anche la sceneggiatura, mentre la produzione è affidata ad Adam Somner, Sara Murphy e allo stesso regista. Dietro la macchina da presa ritroviamo i suoi collaboratori storici: il direttore della fotografia Michael Bauman, la scenografa Florencia Martin, il montatore Andy Jurgensen, la costumista Colleen Atwood, la direttrice del casting Cassandra Kulukundis e le musiche di Jonny Greenwood.

Una battaglia dopo l’altra sarà al cinema in Italia dal 25 settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures.

