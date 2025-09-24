Da domani al cinema Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson

Da domani arriva nelle sale italiane Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film scritto, diretto e prodotto da Paul Thomas Anderson e distribuito da Warner Bros. Pictures. Il regista californiano riunisce un cast stellare con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e la giovane Chase Infiniti.

Il film segue Bob (DiCaprio), rivoluzionario in declino che vive ai margini della società con la figlia Willa (Infiniti). Quando riappare il suo acerrimo nemico (Penn) e la ragazza scompare, l’ex militante radicale si lancia in una disperata ricerca che lo costringerà a fare i conti con le conseguenze del suo passato. Padre e figlia si ritrovano così in un percorso fisico e psicologico tra conflitti ideologici e sopravvivenza.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «confermando ancora una volta quella libertà creativa ed espressiva che lo ha reso uno dei più importanti cineasti contemporanei, Paul Thomas Anderson è tornato con un lungometraggio che non è eccessivo definire vibrante. Vi sono alcune sequenze in Una battaglia dopo l’altra – inclusi gli straordinari trenta minuti finali – in cui il mix di immagini, interpretazioni, musica ed effetti sonori raggiunge un livello di intensità sensoriale ed emotiva paragonabile a Il petroliere.»

Anderson firma anche la sceneggiatura, mentre la produzione è affidata ad Adam Somner, Sara Murphy e allo stesso regista. Dietro la macchina da presa ritroviamo i suoi collaboratori storici: il direttore della fotografia Michael Bauman, la scenografa Florencia Martin, il montatore Andy Jurgensen, la costumista Colleen Atwood, la direttrice del casting Cassandra Kulukundis e le musiche di Jonny Greenwood.

Una battaglia dopo l’altra sarà al cinema in Italia dal 25 settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures.