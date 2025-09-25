Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il Maestro: trailer del nuovo film di Andrea Di Stefano

Il Maestro: trailer del nuovo film di Andrea Di Stefano
3 min

Come riporta Cinefilos.it disponibile da oggi il trailer ufficiale de Il Maestro, nuovo film scritto e diretto da Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Raul Gatti e il giovane Tiziano Menichelli. Presentato alla 82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il titolo è uno dei più attesi del prossimo autunno.

Il trailer introduce gli spettatori nella storia di Raul Gatti (Favino), un personaggio complesso in bilico tra formazione e potere, e nella relazione con il giovane allievo interpretato da Menichelli. Accanto a loro, un cast corale che comprende Giovanni Ludeno, Dora Romano, Valentina Bellè, Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia, Roberto Zibetti e Edwige Fenech.

 

Ambientato nell’estate di fine anni Ottanta, Il Maestro racconta la storia di Felice, tredicenne cresciuto tra allenamenti duri e regole ferree, che porta sulle spalle tutte le aspettative del padre. Per prepararlo ai tornei nazionali di tennis, il genitore lo affida a Raul Gatti (Pierfrancesco Favino), sedicente ex campione che vanta un ottavo di finale al Foro Italico. Di partita in partita i due intraprendono un viaggio lungo la costa italiana che, tra sconfitte, bugie e incontri bizzarri, conduce Felice a scoprire il sapore della libertà e Raul a intravedere la possibilità di un nuovo inizio. Nasce così tra loro un legame inatteso, profondo e irripetibile, come certe estati che arrivano una volta sola e non tornano più.

Il Maestro è prodotto da Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Films, Sky e Playtime, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura. La sceneggiatura è firmata da Andrea Di Stefano e Ludovica Rampoldi; fotografia di Matteo Cocco, montaggio di Giogiò Franchini, musiche originali di Bartosz Szpak, scenografia di Carmine Guarino e costumi di Mariano Tufano.

