Avatar: Fuoco e Cenere, nuovo trailer del nuovo capitolo di Avatar di James Cameron

Come segnala Cinefilos.it , è stato diffuso il nuovo trailer e il poster ufficiale di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo del franchise campione d’incassi creato dal regista premio Oscar James Cameron . Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 dicembre 2025 , promettendo di riportare il pubblico nella spettacolare cornice di Pandora.

Nel nuovo film Cameron riporta gli spettatori in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully. Avatar: Fuoco e Cenere ha una sceneggiatura firmata da James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e una storia di James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno. Il cast comprende anche Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr. e Kate Winslet.

Il trailer, disponibile su YouTube a questo link, mostra nuove immagini spettacolari di Pandora e anticipa le sfide che attendono Jake, Neytiri e la loro famiglia. In parallelo sono aperte anche le prevendite per la riedizione in 3D di Avatar: La Via dell’Acqua, fenomeno cinematografico mondiale vincitore dell’Oscar® per i migliori effetti visivi, uscito nel 2022 e capace di incassare oltre 2,3 miliardi di dollari nel mondo. Il film tornerà nelle sale italiane dal 2 all’8 ottobre.

Con questo nuovo trailer, Avatar: Fuoco e Cenere conferma l’ambizione di Cameron di spingere ancora più in là i confini della tecnologia e del racconto cinematografico, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che punta a superare i successi dei due capitoli precedenti.