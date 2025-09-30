Zootropolis 2: il trailer svela nuovi personaggi e la canzone originale di Shakira

Walt Disney Animation Studios ha rilasciato il nuovo trailer di Zootropolis 2, attesissimo sequel del film d’animazione premio Oscar del 2016, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 26 novembre. Nel video promozionale, oltre a nuove immagini della metropoli popolata da animali, viene presentata in anteprima la canzone originale “Zoo”, interpretata da Shakira, che torna a prestare la voce alla pop star Gazelle. Il brano, scritto dalla stessa cantante insieme a Ed Sheeran e Blake Slatkin, sarà disponibile dal 10 ottobre e anticipa una colonna sonora nuovamente affidata al premio Oscar Michael Giacchino, in uscita il 21 novembre.

Il trailer introduce anche nuovi personaggi e una sorprendente popolazione nascosta di rettili. I protagonisti Judy Hopps e Nick Wilde, doppiati in lingua originale da Ginnifer Goodwin e Jason Bateman, si trovano infatti faccia a faccia con Gary De'Snake, un misterioso serpente velenoso a cui presta la voce l’attore premio Oscar Ke Huy Quan. Dietro la macchina da presa ritroviamo il team vincitore dell’Academy Award formato da Jared Bush, attuale chief creative officer di Disney Animation, e Byron Howard, con la produzione affidata a Yvett Merino.

Il cast vocale del film si arricchisce di grandi nomi: Andy Samberg, David Strathairn, Macaulay Culkin e Brenda Song interpretano la famiglia Lynxley, mentre la comica Fortune Feimster dà vita alla castorina Nibbles Maplestick. Idris Elba torna a doppiare il capo Bogo, Patrick Warburton sarà il nuovo sindaco Brian Winddancer, Quinta Brunson interpreta la dottoressa Fuzzby e Nate Torrence riprende il ruolo del simpatico ghepardo Clawhauser.

Il brano “Zoo” è destinato a seguire il successo planetario di “Try Everything”, sempre interpretato da Shakira per il primo film, che ad oggi ha totalizzato oltre 2,7 miliardi di stream in tutto il mondo. Come sottolinea Cinefilos.it, che ha riportato l’uscita del trailer, Zootropolis 2 rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno cinematografico, non solo per il ritorno di Judy e Nick, ma anche per la capacità del franchise di unire comicità, avventura e riflessione sociale.

Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire da mercoledì 26 novembre 2025, con prevendite già in apertura per gli appassionati che non vogliono perdere l’occasione di rivivere la magia di Zootropolis sul grande schermo.