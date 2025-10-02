A Big Bold Beautiful Journey al cinema dal 2 ottobre

Arriva il 2 ottobre al cinema A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario diretto da Kogonada ( Columbus, After Yang ) con Margot Robbie ( Barbie ), Colin Farrell ( Gli spiriti dell'isola ), il premio Oscar® Kevin Kline ( Un pesce di nome Wanda , The Good House ) e Phoebe Waller-Bridge ( Indiana Jones e il quadrante del destino ). Su Cinefilos.it scrivono del film : " A Big Bold Beautiful Journey è un’opera imperfetta ma sincera, capace di emozionare e di trascinare lo spettatore in un percorso universale: la paura di amare e la possibilità di essere felici."

Cosa succederebbe se si potesse aprire una porta e attraversarla per rivivere un momento importante del proprio passato? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) sono due single che si incontrano per caso al matrimonio di un amico comune. In seguito a un sorprendente colpo del destino, si trovano improvvisamente a intraprendere A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario: un'avventura divertente, fantastica e travolgente in cui Sarah e David hanno l’opportunità di rivivere momenti importanti dei loro rispettivi passati, facendo luce su come sono arrivati al presente… e, forse, ottenendo una chance di cambiare il proprio futuro.

Il film segue il percorso narrativo di Kogonada, dopo gli intensi Columbus e After Yang. E' distribuito in Italia da Eagle Pictures.