HIM: Jordan Peele e Monkeypaw Productions firmano un nuovo inquietante thriller sulla fama

“Cosa saresti disposto a perdere pur di diventare una leggenda?” Con questa domanda si apre la campagna promozionale di HIM , il nuovo film prodotto da Monkeypaw Productions e dal Premio Oscar® Jordan Peele , già autore di successi cult come Scappa – Get Out, Noi, Candyman e Nope. Una pellicola che promette di esplorare i lati più oscuri della fama, del potere e dell’ossessione per l’eccellenza, fondendo dramma sportivo e thriller psicologico.

Al centro della storia c’è Cameron Cade (interpretato da Tyriq Withers, Atlanta), un giovane quarterback di talento che ha sacrificato tutto per inseguire il sogno del football professionistico. Alla vigilia del celebre scouting Combine della NFL, un’aggressione da parte di un fan lo lascia con un grave trauma cranico, compromettendo la sua carriera e infrangendo le sue aspirazioni.

Quando tutto sembra perduto, Cameron riceve un’offerta inaspettata: allenarsi sotto la guida del leggendario campione Isaiah White, icona del football con otto titoli vinti, interpretato da un sorprendente Marlon Wayans (Air, Respect). White vive in un compound isolato insieme alla moglie Elsie (Julia Fox, Diamanti Grezzi), influencer seguitissima e figura enigmatica. Quello che inizia come un’opportunità di rinascita si trasforma presto in un incubo fatto di carisma manipolatorio, segreti inquietanti e una spirale di controllo psicologico dalla quale sarà sempre più difficile fuggire.

Il cast di HIM include anche volti inaspettati: Tim Heidecker, leggenda della comicità alternativa già visto in Noi, il comico australiano Jim Jefferies, la star dell’hip hop Guapdad 4000, il lottatore Maurice Greene e la candidata ai Grammy Tierra Whack, qui al loro debutto cinematografico.

La regia è firmata da Justin Tipping (Kicks), che ha collaborato anche alla sceneggiatura insieme a Zack Akers e Skip Bronkie (Limetown). Il film nasce infatti da una sceneggiatura della prestigiosa Black List, nota per aver lanciato molti dei progetti più originali degli ultimi anni.

A produrre HIM sono Ian Cooper, Jordan Peele, Win Rosenfeld e Jamal M. Watson per Monkeypaw Productions, con David Kern e Kate Oh come produttori esecutivi.

Con queste premesse, HIM si presenta come uno dei thriller psicologici più attesi, capace di unire tensione, critica sociale e riflessione sull’ossessione per il successo, in perfetto stile Jordan Peele.