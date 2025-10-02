Io Sono Rosa Ricci: presentato il trailer del film tratto da Mare Fuori

È online il trailer ufficiale di Io Sono Rosa Ricci , il nuovo film diretto da Lyda Patitucci che debutterà in anteprima alla 20ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e che uscirà nelle sale italiane il 30 ottobre , distribuito da 01 Distribution.

Come riporta Cinefilos.it, il film segna l’arrivo sul grande schermo di Rosa Ricci, il personaggio interpretato da Maria Esposito e divenuto un’icona amatissima grazie al fenomeno televisivo Mare Fuori. Nel cast anche Andrea Arcangeli e Raiz, per un progetto che punta a conquistare sia i fan della serie che il grande pubblico cinematografico.

Ad accompagnare le immagini del trailer c’è il brano “Vàttere”, scritto e interpretato da Gennaro “Raiz” Della Volpe e Silvia Uras, con musica di Paolo Baldini DubFiles. Il brano sarà presto disponibile sulle principali piattaforme musicali.

Prodotto da Picomedia con Rai Cinema e in collaborazione con Netflix, Io Sono Rosa Ricci è realizzato con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura e della Regione Campania – FCRC. Alla produzione c’è Roberto Sessa, mentre la sceneggiatura è firmata da Maurizio Careddu e Luca Infascelli.

Il comparto tecnico annovera firme di rilievo come Valerio Azzali (fotografia), Valeria Sapienza (montaggio), Carmine Guarino (scenografia) e Rossella Aprea (costumi).

Il film trae ispirazione dall’universo di Mare Fuori, ideato da Cristiana Farina e scritto da Farina e Careddu, e si propone di raccontare in chiave cinematografica le sfide, i dolori e la forza di Rosa Ricci, trasformando uno dei personaggi più amati della serie in protagonista di una storia emozionante e universale.

Io Sono Rosa Ricci è dunque uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno cinematografico italiano.