Io Sono Rosa Ricci: presentato il trailer del film tratto da Mare Fuori

È online il trailer ufficiale di Io Sono Rosa Ricci, il nuovo film diretto da Lyda Patitucci che debutterà in anteprima alla 20ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e che uscirà nelle sale italiane il 30 ottobre, distribuito da 01 Distribution.
Come riporta Cinefilos.it, il film segna l’arrivo sul grande schermo di Rosa Ricci, il personaggio interpretato da Maria Esposito e divenuto un’icona amatissima grazie al fenomeno televisivo Mare Fuori. Nel cast anche Andrea Arcangeli e Raiz, per un progetto che punta a conquistare sia i fan della serie che il grande pubblico cinematografico.
Ad accompagnare le immagini del trailer c’è il brano “Vàttere”, scritto e interpretato da Gennaro “Raiz” Della Volpe e Silvia Uras, con musica di Paolo Baldini DubFiles. Il brano sarà presto disponibile sulle principali piattaforme musicali.
Prodotto da Picomedia con Rai Cinema e in collaborazione con Netflix, Io Sono Rosa Ricci è realizzato con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura e della Regione Campania – FCRC. Alla produzione c’è Roberto Sessa, mentre la sceneggiatura è firmata da Maurizio Careddu e Luca Infascelli.
Il comparto tecnico annovera firme di rilievo come Valerio Azzali (fotografia), Valeria Sapienza (montaggio), Carmine Guarino (scenografia) e Rossella Aprea (costumi).
Il film trae ispirazione dall’universo di Mare Fuori, ideato da Cristiana Farina e scritto da Farina e Careddu, e si propone di raccontare in chiave cinematografica le sfide, i dolori e la forza di Rosa Ricci, trasformando uno dei personaggi più amati della serie in protagonista di una storia emozionante e universale.
Io Sono Rosa Ricci è dunque uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno cinematografico italiano.