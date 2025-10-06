Il nuovo trailer di Predator: Badlands rivela un universo tutto nuovo per il franchise

Il franchise di Predator è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo e adrenalinico capitolo. La 20th Century Studios ha diffuso il trailer ufficiale di Predator: Badlands , film diretto da Dan Trachtenberg , già autore del celebrato Prey (2022) e del thriller 10 Cloverfield Lane. Come riporta Cinefilos.it , il film segna l’attesissimo ritorno della saga, espandendo e ridefinendo il suo universo con una storia completamente inedita e ambientata nel futuro.

La pellicola trasporta gli spettatori su un pianeta remoto e ostile, dove un giovane Predator emarginato, interpretato dall’attore emergente Dimitrius Schuster-Koloamatangi, si trova a stringere un’inaspettata alleanza con Thia, interpretata da Elle Fanning, candidata agli Emmy e ai Golden Globe. Insieme, i due intraprendono un viaggio pericoloso e visivamente spettacolare, alla ricerca dell’avversario finale del Predator, in una narrazione che promette di fondere azione, dramma e mitologia fantascientifica.

Prodotto da John Davis, storico nome legato al franchise sin dal primo capitolo del 1987, insieme a Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor, Predator: Badlands punta a rilanciare la saga con una nuova prospettiva narrativa, mescolando temi di sopravvivenza, identità e riscatto. Con un’estetica cupa e un’ambientazione che richiama tanto i toni western di Prey quanto l’atmosfera claustrofobica dei primi film, Badlands si preannuncia come uno dei titoli più attesi dell’autunno per gli amanti della fantascienza e dell’azione. Predator: Badlands arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 6 novembre 2025, distribuito da 20th Century Studios.