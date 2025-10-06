Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il nuovo trailer di Predator: Badlands rivela un universo tutto nuovo per il franchise

Il nuovo capitolo del franchise di Predator, interpretato da Elle Fanning e diretto da Dan Trachtenberg, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 6 novembre.
Il nuovo trailer di Predator: Badlands rivela un universo tutto nuovo per il franchise
4 min

Il franchise di Predator è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo e adrenalinico capitolo. La 20th Century Studios ha diffuso il trailer ufficiale di Predator: Badlands, film diretto da Dan Trachtenberg, già autore del celebrato Prey (2022) e del thriller 10 Cloverfield Lane. Come riporta Cinefilos.it, il film segna l’attesissimo ritorno della saga, espandendo e ridefinendo il suo universo con una storia completamente inedita e ambientata nel futuro.

La pellicola trasporta gli spettatori su un pianeta remoto e ostile, dove un giovane Predator emarginato, interpretato dall’attore emergente Dimitrius Schuster-Koloamatangi, si trova a stringere un’inaspettata alleanza con Thia, interpretata da Elle Fanning, candidata agli Emmy e ai Golden Globe. Insieme, i due intraprendono un viaggio pericoloso e visivamente spettacolare, alla ricerca dell’avversario finale del Predator, in una narrazione che promette di fondere azione, dramma e mitologia fantascientifica.

 

Prodotto da John Davis, storico nome legato al franchise sin dal primo capitolo del 1987, insieme a Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor, Predator: Badlands punta a rilanciare la saga con una nuova prospettiva narrativa, mescolando temi di sopravvivenza, identità e riscatto. Con un’estetica cupa e un’ambientazione che richiama tanto i toni western di Prey quanto l’atmosfera claustrofobica dei primi film, Badlands si preannuncia come uno dei titoli più attesi dell’autunno per gli amanti della fantascienza e dell’azione. Predator: Badlands arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 6 novembre 2025, distribuito da 20th Century Studios.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema