Squali: il trailer del film con Lorenzo Zurzolo e James Franco, dal 16 ottobre al cinema!

È stato diffuso il trailer ufficiale di Squali, il nuovo film diretto da Daniele Barbiero che vede protagonisti Lorenzo Zurzolo e James Franco . Il film, distribuito da Eagle Pictures , uscirà nelle sale italiane il 16 ottobre 2025 . Il trailer è disponibile su Cinefilos.it , che ne ha pubblicato in anteprima le immagini.

Liberamente ispirato al romanzo Gli squali di Giacomo Mazzariol, il film racconta la storia di Max, un ragazzo di 19 anni che sogna di lasciare la provincia per inseguire un futuro più grande. Tutto cambia quando incontra Robert Price (James Franco), un imprenditore visionario deciso a investire sulla sua idea di una nuova app rivoluzionaria. Ma quella che sembra un’occasione irripetibile si trasforma presto in una sfida che lo costringerà a mettere in discussione sé stesso, le proprie ambizioni e i confini dell’etica.

Nel trailer si intravedono le atmosfere luminose e al tempo stesso inquietanti di una storia di formazione sospesa tra sogno e disillusione. Daniele Barbiero gioca con il contrasto tra la leggerezza estiva e l’oscurità interiore, costruendo un racconto in bilico tra il dramma generazionale e il thriller psicologico.

Prodotto da Camaleo, Eagle Pictures, Neo Art Producciones e Agresywna Banda, Squali è una coproduzione internazionale tra Italia, Spagna e Polonia. Nel cast figurano anche Chiara Bordi, Antonio Zavatteri e Luca Filippi.

Le prime immagini rivelano un film visivamente curato e attento alla dimensione emotiva dei personaggi, capace di restituire la fragilità e la tensione di una generazione che vive tra realtà e digitale, tra desiderio di affermazione e paura di fallire.

Fonte: Cinefilos.it