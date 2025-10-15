La vita va così di Riccardo Milani apre la 20ª Festa del Cinema di Roma

È stato presentato oggi come film d’apertura della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma La vita va così, il nuovo film di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e con la partecipazione di Geppi Cucciari.
Il film, distribuito da Medusa Film e PiperFilm, uscirà nelle sale il 23 ottobre.
Un racconto di identità e cambiamento ambientato in Sardegna
Ambientato alla soglia del nuovo millennio, La vita va così intreccia destini e generazioni diverse su una lingua di costa incontaminata del sud della Sardegna. Efisio Mulas, un pastore solitario legato alla propria terra, vive in armonia con il mare e i suoi animali. Dall’altra parte, Giacomo — potente imprenditore e simbolo di un’Italia proiettata verso il futuro — sogna di trasformare quella costa in un resort di lusso.
Quando Efisio rifiuta l’ennesima offerta milionaria, la trattativa si trasforma in una battaglia legale e morale che coinvolge l’intera comunità. Al centro del conflitto emergono temi profondi: il rapporto con la terra, la memoria collettiva, la perdita dell’identità e il senso del progresso.
Cast e team creativo
Nel cast figurano Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi, Geppi Cucciari, Reda Elazouar e Zoe Colletti. Il film è diretto da Riccardo Milani e scritto insieme a Michele Astori. La fotografia è firmata da Simone D'Onofrio e Saverio Guarna, il montaggio da Patrizia Ceresani e Francesco Renda, le musiche da Moses Concas, la scenografia da Marta Maffucci e i costumi da Alberto Moretti.
La vita va così è una produzione OURFILMS (gruppo Mediawan) e WILDSIDE (gruppo Fremantle), in associazione con PiperFilm e Medusa Film, in collaborazione con Circle One e Netflix. Il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della Regione Autonoma della Sardegna. È prodotto da Mario Gianani, Lorenzo Mieli, Sonia Rovai, Ludovica Rapisarda e Lorenzo Gangarossa, mentre le vendite internazionali sono affidate a Piperplay.