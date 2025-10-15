La vita va così di Riccardo Milani apre la 20ª Festa del Cinema di Roma

Il film, distribuito da Medusa Film e PiperFilm, uscirà nelle sale il 23 ottobre.

Un racconto di identità e cambiamento ambientato in Sardegna

Ambientato alla soglia del nuovo millennio, La vita va così intreccia destini e generazioni diverse su una lingua di costa incontaminata del sud della Sardegna. Efisio Mulas, un pastore solitario legato alla propria terra, vive in armonia con il mare e i suoi animali. Dall’altra parte, Giacomo — potente imprenditore e simbolo di un’Italia proiettata verso il futuro — sogna di trasformare quella costa in un resort di lusso.

Quando Efisio rifiuta l’ennesima offerta milionaria, la trattativa si trasforma in una battaglia legale e morale che coinvolge l’intera comunità. Al centro del conflitto emergono temi profondi: il rapporto con la terra, la memoria collettiva, la perdita dell’identità e il senso del progresso.

Cast e team creativo

Nel cast figurano Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi, Geppi Cucciari, Reda Elazouar e Zoe Colletti. Il film è diretto da Riccardo Milani e scritto insieme a Michele Astori. La fotografia è firmata da Simone D'Onofrio e Saverio Guarna, il montaggio da Patrizia Ceresani e Francesco Renda, le musiche da Moses Concas, la scenografia da Marta Maffucci e i costumi da Alberto Moretti.

La vita va così è una produzione OURFILMS (gruppo Mediawan) e WILDSIDE (gruppo Fremantle), in associazione con PiperFilm e Medusa Film, in collaborazione con Circle One e Netflix. Il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della Regione Autonoma della Sardegna. È prodotto da Mario Gianani, Lorenzo Mieli, Sonia Rovai, Ludovica Rapisarda e Lorenzo Gangarossa, mentre le vendite internazionali sono affidate a Piperplay.