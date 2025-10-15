Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
After the Hunt – Dopo la caccia arriva nelle sale: cosa aspettarsi dal nuovo film di Luca Guadagnino

3 min

Da domani, giovedì 16 ottobre, sarà nelle sale italiane After the Hunt: Dopo la caccia, il nuovo dramma psicologico diretto da Luca Guadagnino e interpretato da Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. Distribuito da Eagle Pictures, il film affronta tematiche delicate come le dinamiche di potere, le accuse e i segreti che possono incrinare il presente.

Nella recensione su Cinefilos.it, si scrive: “Grazie a una regia elegante, a un cast in stato di grazia e a un approccio che oscilla tra introspezione e tensione thriller, After the Hunt si impone come uno dei titoli più stimolanti del percorso di Guadagnino.” 

Trama e temi al centro del film

Alma (Julia Roberts), professoressa universitaria in bilico tra successo accademico e fragilità personali, vede la sua vita sconvolta quando una studentessa modello (Ayo Edebiri) accusa un collega (Andrew Garfield) di molestie. Mentre il caso scatena polemiche e tensioni, un oscuro segreto del passato di Alma rischia di emergere e sconvolgere le sue certezze.

Il film esplora le molte sfumature tra vittima e carnefice, autorità e ambizione, mettendo in scena la fragilità del potere e la difficoltà di stabilire verità nette.

Dietro le quinte e squadra artistica

After the Hunt è prodotto da Brian Grazer, Luca Guadagnino, Jeb Brody e Allan Mandelbaum, su soggetto e sceneggiatura di Nora Garrett. Le musiche sono affidate a Trent Reznor & Atticus Ross. La distribuzione in Italia è curata da Eagle Pictures.

Il debutto italiano nel circuito cinematografico segna un passo importante per Guadagnino: un’opera che sfida il pubblico a riflettere sul confine sottile tra giustizia e vendetta, potere e responsabilità.

