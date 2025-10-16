Corriere dello Sport.it
giovedì 16 ottobre 2025
Da oggi al cinema Squali di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco

Arriva oggi, giovedì 16 ottobre, nelle sale italiane Squali, il nuovo film scritto e diretto da Daniele Barbiero, distribuito da Eagle Pictures. Il film segna l’incontro tra due generazioni di cinema: Lorenzo Zurzolo, uno dei giovani volti più promettenti del panorama italiano, e James Franco, star internazionale vincitrice del Golden Globe, qui in un ruolo inedito e introspettivo.

Ambientato tra Roma e la costa laziale, Squali racconta la storia di Max, un ragazzo di diciannove anni che si trova ad affrontare l’estate che segue la maturità, quel momento sospeso tra la libertà e la necessità di scegliere chi diventare. Insieme ai suoi amici Filippo e Anna, Max sogna un viaggio in Spagna, ma i piani cambiano quando riceve una proposta inattesa da Robert Price, un imprenditore americano interessato alla sua app per l’orientamento universitario.

Senza rendersene conto, Max finisce a Roma, catapultato in un mondo competitivo dove si gioca il futuro. Mentre i suoi amici vivono un’estate spensierata, lui deve fare i conti con le proprie paure, con il rischio di perdersi e con la voglia di trovare un posto nel mondo. Il film esplora così temi universali come la crescita, l’ambizione e il prezzo delle scelte, intrecciando il linguaggio realistico con una sensibilità generazionale autentica.

Oltre a Zurzolo e Franco, nel cast figurano anche Margherita Aresti, Nicola Nocella, Francesco Gheghi e Isabella Ferrari. Squali è prodotto da Lotus Production e Leone Film Group, con il supporto di MiC e Regione Lazio, e rappresenta una delle uscite italiane più attese dell’autunno.

Con una regia attenta e una colonna sonora contemporanea, Squali si impone come un ritratto onesto e vibrante della generazione Z e delle sue inquietudini.

